A grande muralha de Alvalade: defesa do Sporting no topo da Europa

Se a máxima do futebol que diz que ‘as defesas ganham campeonatos’ se confirmar, o Sporting pode mesmo começar a preparar a festa do título. Nas 24 jornadas já realizadas da Liga, os leões só sofreram 11 golos apresentando assim uma média de 0,46 golos consentidos. Este registo arrasa o rendimento desportivo dos restantes clubes do top 5 que disputam as principais 10 ligas europeias no ranking da UEFA (Portugal, Espanha, França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Bélgica, Rússia e Holanda).