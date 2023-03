A 'leia da meia dúzia' de golos na Seleção Nacional

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Numa noite em que fez as delícias da comunidade de emigrantes fixada no Luxemburgo, a Seleção mostrou, uma vez mais, ser uma máquina que continua a ser trabalhada por Roberto Martínez, mas já com bons pormenores. E os números são claros como a água: não mentem. Com a goleada (6-0) no Luxemburgo, Portugal igualou a maior vitória diante de tal adversário - tinha sido alcançada em 2005, no apuramento para o Mundial do ano seguinte - e somou o 18º triunfo em 20 duelos entre ambos.