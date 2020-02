O Flamengo entra em campo na próxima madrugada (00h30) para tentar conquistar mais um troféu, neste caso a Supertaça Sul-Americana, frente ao Independiente del Valle. Depois do empate (2-2) no Equador, o português tem oportunidade de levantar o ‘caneco’ em casa, perante as 70 mil pessoas que prometem encher o Maracanã. Em caso de vitória, conquista o terceiro troféu em pouco mais de dez dias, o quinto desde que assumiu o comando técnico do Fla.