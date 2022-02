Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

O governo da Ucrânia – e outros no Ocidente – apelaram a que as instituições russas sejam banidas do SWIFT, o sistema de pagamentos global, a fim de afetar seriamente o comércio internacional da Rússia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já avançou que vários bancos russos "vão ser removidos do SWIFT. Mas afinal, do que se trata?