Amorim casa com a história: sair invicto com o Marítimo dá marca

Rúben Amorim chegou ao Sporting em março de 2020 e, em pouco mais de ano e meio, já assegurou um lugar de relevo na história do clube. Até à data, o seu feito mais marcante foi ter terminado o maior jejum de títulos que durava há 19 anos, mas o rendimento que a equipa tem alcançado permite-lhe continuar a consolidar o estatuto em Alvalade com novos máximos. Amanhã, caso não perca diante do Marítimo, o técnico vai chegar aos 27 jogos consecutivos sem perder em casa no campeonato, um registo que lhe permitirá ultrapassar Paulo Bento (26) e aproximar-se de Randolph Galloway que detém o recorde há... 68 anos