As contas a acertar entre Mourinho e Guardiola: os duelos dos titãs

Após a paragem de seleções, a Premier League regressa e logo com um duelo entre Mourinho e Guardiola. Com chances de subir ao topo da liga, o Tottenham, de Gedson, recebe o City, com Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, naquele que será mais um escaldante confronto entre o português e o espanhol. Outrora amigos, na fase em que coincidiram no Barcelona de Bobby Robson, Mou e Pep são responsáveis pelo crescimento de uma rivalidade que se iniciou nos jogos entre Inter e Barcelona e, mais tarde, nos clássicos entre culés e Real Madrid. O saldo é positivo para Guardiola, que venceu 10 dos 23 duelos. Já o Special One triunfou seis vezes e saiu por cima (2-0) no último encontro, em fevereiro.