Está fechado o lote de equipas apuradas para a fase de grupos da Liga Europa, que em 2020/21 contará com a presença de Benfica e Sp. Braga. As equipas lusas são cabeças de série, mas não se podem defrontar, até porque constam todas do primeiro pote. Pelo caminho ficaram Rio Ave e Sporting, formações que foram afastadas pelo AC Milan e LASK Linz, respetivamente.