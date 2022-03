Bis histórico: está de volta o 'velho Slimani'

Está de volta o velho Slimani que os adeptos do Sporting tão bem conhecem. Depois de faturar na jornada passada, no empate (1-1) frente ao Marítimo, o avançado dos leões repetiu a ‘gracinha’ frente ao Arouca e, desta vez, em dose dupla. Com o bis apontado ontem, Slimani chegou aos 60 golos com a camisola verde e branca e igualou os registos de Balakov e Armando Ferreira. Mas há mais: tornou-se também no argelino com mais tiros certeiros (51) na Liga, deixando para trás Madjer, que apontou 49 pelo FC Porto.