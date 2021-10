Coates, o 'Senhor 250': capitão do Sporting atinge marca especial

Mais de cinco anos após ter chegado a Alvalade, vindo do Sunderland, Coates cimentou o seu estatuto de leão ao peito, tanto que hoje é uma referência para os colegas, equipa técnica e adeptos. Desde então ganhou espaço, títulos e... várias alcunhas, de ‘Seba’ a ‘El Patrón’ ou, a partir de amanhã, o ‘Senhor 250’ . É que o capitão do Sporting vai atingir diante do Arouca um número de jogos com a listada verde e branca que tem tanto de redondo, como de restrito, pelo facto de menos de três dezenas de jogadores na história do clube o terem alcançado - Coates é o 29º.