Com 16 anos, um mês e seis dias, Ricardo Simões, entrou em campo aos 89 minutos no jogo do Mafra com o Leixões e passou a ser o mais jovem de sempre a atuar no segundo escalão do futebol português, superando André Almeida, médio do V. Guimarães que, em agosto de 2016, se estreou pela equipa B minhota aos 16 anos, 2 meses e 7 dias. Leia aqui a história de Ricardinho