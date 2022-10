Continua o braço de ferro no ranking da UEFA

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Portugal manteve a distância em relação à França e aproximou-se da Holanda. O nosso país amealhou dois pontos, fruto do triunfo do FC Porto diante do Leverkusen. Terá de dividi-los por seis, o número de equipas que tinha no arranque. A França também amealhou dois pontos, provenientes da vitória do Marselha sobre o Sporting. Terá de dividi-los por seis. A Holanda não pontuou, pois o Ajax perdeu com o Nápoles.