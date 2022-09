Da distância aos minutos jogados: o que fizeram os 32 jogadores de Benfica, Sp. Braga, FC Porto e Sporting chamados às seleções

As seleções levaram 32 jogadores dos plantéis de Benfica, Sp. Braga, FC Porto e Sporting. O colombiano Uribe, do FC Porto, foi o futebolista que maior distância percorreu (18.445 kms) em viagens, tendo estado em Harrison, na costa leste dos EUA, e Santa Clara, na costa oeste. Como se não bastasse, regressa com uma fissura na mão direita. Logo atrás surge Lainez, do Sp. Braga, já que o México fez dois jogos na Califórnia, o último dos quais com a Colômbia.