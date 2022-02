Diferente de Paulinho e mais... 'operário': o raio-x de Slimani

A ‘GoalPoint’ comparou as prestações de Paulinho e Slimani na análise mais fiel que se pode fazer esta época, na UEFA, ainda que o primeiro tenha disputado a Champions e o segundo a Liga Europa. Sendo notório que o ex-Lyon aproveita melhor as oportunidades onde se esperam que faça golo, Paulinho atua, no entanto, mais para a equipa, sofrendo mais faltas e tendo mais ações defensivas. Não está tão presente na frente.