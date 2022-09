Do 8 ao 80: todas as diferenças entre o desempenho do Sporting na Liga e na Champions

Um mês e meio após o arranque da época, tempo de paragem e de análise ao trajeto do Sporting, que tem na irregularidade uma das suas principais características: se na Liga as contas já se complicaram ao cabo de 7 jornadas, com o 8.º lugar e a desvantagem de 11 pontos para o líder Benfica, na Liga dos Campeões o cenário é mais risonho, fruto do 1.º lugar no grupo D, com duas vitórias em outros tantos jogos, o que abre boas perspetivas para a chegada aos ‘oitavos’. Diferenças que nos dizem o que a estatística confirma: este leão é de certa forma... bipolar