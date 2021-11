Dragão festeja os 18 anos: os números que contam a história do sucessor das Antas

A partir de hoje, o Estádio do Dragão é, oficialmente, adulto. São 6.575 dias de vida, mais de 939 semanas e de 216 meses de uma história com muitos jogos e golos. Já lá vão 18 anos, coloridos com 26 títulos celebrados, que fazem do sucessor das Antas o 4º estádio do mundo com mais troféus festejados neste período , apenas atrás de Camp Nou (Barcelona), da Allianz Arena (Bayern) e do Parque dos Príncipes (PSG).