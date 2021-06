Euro'2020: Portugal já ultrapassou Alemanha na lista dos favoritos

São três pontos, não mais do que isso. É importante passar a fase de grupos para entrarmos, como dizia Luiz Felipe Scolari, no ‘mata-mata’". Fernando Santos resumiu a vitória sobre a Hungria desta forma, mas há outros números nesta equação. Antes do início do Euro’2020, Portugal tinha 9,6% de hipóteses de vencer a competição, de acordo com a ‘Stats Perform’, um programa desenvolvido pela Opta tendo em conta os números de cada seleção. A Seleção Nacional tinha, então, a quinta percentagem mais alta. Agora, depois do triunfo frente aos húngaros e de todas as equipas terem realizado o primeiro jogo na competição, essa mesma probabilidade aumentou para 10,8% , um registo que permitiu à equipa das quinas subir um lugar nesta tabela, deixando para trás a Alemanha, precisamente o próximo adversário de Cristiano Ronaldo e companhia.