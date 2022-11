Fatawu bate recorde de Hugo Viana: é o mais jovem de sempre do Sporting em fases finais

Fatawu ainda tem de ir à luta para merecer mais oportunidades no Sporting, tendo em conta que até à data soma apenas 140 minutos na equipa principal, mas nem essa utilização residual o impediu de ser convocado pelo Gana para o Mundial e assim automaticamente fazer história... em Alvalade, mesmo antes de pisar os relvados no Qatar. É que além de ser o mais novo entre os quatro leões que vão defender as respetivas seleções, o extremo ganha uma dimensão acrescida por ser o, com somente 18 anos e 8 meses.