Fazer mais com menos: maratona faz danos colaterais no Sporting

Castigos, lesões, desgaste: se o sucesso tem um preço, o Sporting está a pagá-lo em várias frentes. Sem ter falhado ainda qualquer dos objetivos a que se propôs para esta época (está quase a despedir-se da Champions mas atingiu os oitavos-de-final, conquistou Supertaça e Allianz Cup, vai jogar as meias-finais da Taça de Portugal e continua na luta pelo título), a equipa de Rúben Amorim tem sido sujeita a desafios completamente diferentes no que respeita ao calendário e à gestão do plantel.