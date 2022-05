FC Porto pode ser o primeiro a superar os 90 pontos: o top dos máximos na Liga

O jogo frente ao Estoril vai consagrar os novos campeões nacionais e o ambiente em torno da equipa será naturalmente de festa, com as bancadas do Dragão repletas. Sérgio Conceição será um dos grandes protagonistas das comemorações, como, aliás, já o foi após a vitória na Luz, que valeu a conquista do 30º campeonato na história do FC Porto, mas durante 90 minutos não haverá lugar a distrações. Competitivo e exigente como é, o técnico, de 47 anos, quer oferecer uma vitória aos adeptos no fecho da Liga Bwin, e com isso fixar mais uma marca histórica no futebol português . O empate já permitirá a Conceição somar o máximo de pontos num campeonato (89), mas o comandante do balneário portista quer mesmo a vitória para assim ultrapassar a mítica fasquia dos 90 pontos, chegando aos 91, algo que nunca ninguém conseguiu em Portugal