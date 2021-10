França mais longe: assim está o mano a mano com Portugal no ranking UEFA

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Portugal deixou ontem que a França se afastasse, tendo agora uma vantagem superior a um ponto. Esta situação resultou do facto de o Benfica ter perdido (0-4) na receção ao Bayern Munique e o Lille ter empatado (0-0) em casa com o Sevilha. Este mano a mano continuará hoje na Liga Europa e na Conference League. Portugal terá uma equipa (Sp. Braga) em ação, enquanto a França competirá com um quarteto (Marselha, Lyon, Monaco e Rennes)