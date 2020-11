O dia 19 de novembro de 1995 ficou para sempre gravado na memória de Gianluigi Buffon. É que foi há 25 anos que teve início a carreira profissional de um dos guarda-redes mais consagrados da história do futebol. Só com 17 anos, Buffon foi titular no nulo do Parma com o Milan e deu início ao seu sonho. Leia AQUI toda a história