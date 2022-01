Grimaldo fez o golo 6 mil do Benfica na Liga: sabe quem fez as outras marcas 'redondas'?

O momento da noite na vitória do Benfica sobre o Paços de Ferreira sucedeu aos 75’, quando Grimaldo fez um golo de levantar o estádio e que selou o triunfo encarnado, mas a verdade é que o lance ganha ainda maior importância por fixar mais uma marca redonda no clube. Tudo porque, no fim de contas, o lateral espanhol de 26 anos assinou com um remate colocadíssimo de fora da área o golo 6.000 das águias , nos encontros da Liga portuguesa, em toda a sua história.