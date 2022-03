Portugal voará até às Arábias no próximo outono e à boleia do tapete mágico de Bruno Fernandes, o génio da noite de ontem . Assinou um bis absolutamente decisivo para colocar o nosso país a caminho do Qatar, feito que não encontra paralelo no historial do jogador ao serviço da Seleção Nacional, ele que somou ontem a 42ª internacionalização.