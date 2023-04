O penálti falhado diante do Estoril, no domingo, não vai retirar a João Mário o estatuto de batedor de castigos máximos do Benfica . O médio mantém a confiança de Roger Schmidt e dos companheiros, pelo que, se até ao final da época, o líder da Liga beneficiar de mais algum pontapé da marca dos 11 metros, será o camisola a 20 a executar.