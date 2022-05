Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

De 2 a 5 de junho decorrem as celebrações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II, a chefe de Estado há mais tempo no cargo no mundo. Ascendeu ao trono a 6 de fevereiro de 1952, e é a primeira monarca nos 1.000 anos de história da monarquia britânica a reinar 70 anos.