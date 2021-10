Em março deste ano, ao fazer hat trick num Juventus-Cagliari (3-1), Cristiano Ronaldo tornou-se no jogador com mais golos marcados na história do futebol, em jogos oficiais. Nessa noite, o capitão português ultrapassou Pelé (767) e ontem confirmou que já leva mais de 30 sobre o total do brasileiro pois chegou ao golo 800 na carreira