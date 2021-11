Foram confirmados esta segunda-feira 13 casos da variante Omicron em Portugal . Em comunicado esta manhã, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a DGS adiantam que as 13 amostras positivas estão "associadas a casos de infeção de jogadores do Belenenses SAD, dado que um dos casos positivos terá tido uma viagem recente à África do Sul".