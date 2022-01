O calendário completo do Euro'2022 de Futsal

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Não há duas sem três. Depois dos triunfos no Europeu da Eslovénia (2018) e no Mundial da Lituânia (2021), a Seleção Nacional quer repetir no Europeu da Holanda, que arranca na quarta-feira, o sucesso em grandes competições internacionais. A equipa das quinas apresenta-se na quadra repleta de campeões europeus e mundiais, mas também com muitos jovens de valor, num processo de renovação permanente que tem permitido manter Portugal no topo da modalidade nos últimos anos. A ambição, como não poderia deixar de ser, é grande. Confira aqui o calendário completo