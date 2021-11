Com 17 pontos e o 2.º lugar no Grupo A, Portugal vai ser cabeça-de-série no playoff e tem já como possíveis adversários na meia-final, que jogará em casa , Macedónia do Norte, Escócia e Áustria. Os macedónios fecharam o Grupo J e serão um dos piores segundos classificados; já a Áustria coloca-se no possível caminho dos portugueses via Liga das Nações.