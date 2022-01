A resposta positiva às adversidades tem sido um dos segredos do FC Porto na Liga Bwin e conseguir viradas nos resultados é um dos apontamentos que salta à vista para o sucesso da equipa. Com a reviravolta de ontem no Jamor, frente ao Belenenses SAD, a equipa de Sérgio Conceição somou o quinto jogo em que começou a perder e conseguiu dar a volta ao resultado para garantir a vitória e os consequentes 3 pontos.