O que têm em comum Eusébio, José Torres, Pedras, José Augusto, Nené, Jordão, Yuran, Pacheco, João Félix, Darwin e Gonçalo Ramos? Todos marcaram três ou mais golos num jogo das competições europeias com a camisola do Benfica. No caso de Gonçalo Ramos, tratou-se do primeiro hat trick na equipa principal dos encarnados