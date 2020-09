Seis anos após chegar a Barcelona, Luis Suárez despediu-se emocionado e com grande saudosismo, embora já a antever o futuro. Hoje é apresentado como reforço do At. Madrid para as próximas duas épocas, mas ontem foi o momento de o avançado, de 33 anos, dizer adeus, com muitas lágrimas pelo meio, e revelar que a escolha do novo clube até teve dedo de... Griezmann.