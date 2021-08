Yaremchuk entrou para o top-10 das contratações mais caras de sempre do Benfica. Por 75 por cento do passe do jogador que foi ontem oficializado , a SAD desembolsa 17M€ – caso o valor fosse proporcional, a totalidade dos direitos do ex-Gent chegaria aos 22,6 M€. Um valor que apenas seria inferior ao desembolsado por Darwin, contratado ao Almería em 2020, a troco de 24 M€.