Olhem que dois: o que rende a sociedade Pote-Sarabia

Numa altura em que o desacerto do Sporting na finalização é tema recorrente, o regresso do melhor marcador da equipa (3 golos) é uma notícia mais do que bem-vinda, até porque abre espaço a Rúben Amorim para projetar, pela primeira vez, o ataque do leão na máxima força e, em concreto, a sociedade Pote-Sarabia. O plano A está pensado desde a chegada do espanhol (e justificou a exigência feita ao PSG no negócio por Nuno Mendes), todavia nunca chegou a ser colocado em prática uma vez que o português esteve lesionado desde finais de agosto.