Os números de Pizzi e Rafa que dão razão a Jorge Jesus

Pizzi e Rafa foram decisivos para a última vitória (1-0) do Benfica, anteontem, em Vizela. O camisola 21 saltou do banco ao minuto 84 para assistir o companheiro, que faturou aos 90’+8. Apesar da boa combinação, Jorge Jesus sustentou no final da partida que a equipa do Benfica fica exposta, quando os dois estão em campo. "Com Rafa e o Pizzi, se a equipa perde a bola, defensivamente, esqueçam! Temos de ter um equilíbrio para a equipa. Só jogo com três defesas", vincou o treinador. O que dizem os números?