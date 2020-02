Depois de se ter estreado a marcar na Liga Europa, Sporar voltou a faturar diante do Boavista, um golo que abriu as portas ao triunfo dos leões. O internacional esloveno sente-se cada vez mais confiante e, segundo foi possível apurar, a sua meta é chegar, no mínimo, aos dez golos pelo Sporting , até final da temporada.