Os potes do sorteio da fase de grupos da Champions: que 'tubarões' podem enfrentar o FC Porto

O FC Porto conhece hoje a sua sorte na fase de grupos da Liga dos Campeões, cujo sorteio está marcado para as 16 horas, em Genebra, na Suíça. Os dragões estão colocados no Pote 1, pelo que não enfrentarão já os campeões nacionais dos principais campeonatos europeus (Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG e Zenit), assim como os vencedores das últimas edições da Champions e da Liga Europa, Bayern Munique (também eles campeões alemães) e Sevilha, respetivamente. Mas outros tubarões estão à espreita no sempre revolto mar da elite europeia...