Os treinadores portugueses que se sagraram campeões continentais: galeria pode ganhar mais um nome hoje

Os treinadores portugueses já conquistaram a Europa (Artur Jorge e José Mourinho), África (Manuel José) e até a América do Sul (Jorge Jesus e Abel Ferreira) e hoje Leonardo Jardim pode ser o primeiro luso a sagrar-se campeão asiático . A glória chegará caso o Al Hilal vença os sul-coreanos do Pohang Steelers, num duelo entre os dois clubes mais titulados na principal competição de clubes da Ásia, ambos com três troféus.