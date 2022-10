Jogar em inferioridade numérica nunca é tarefa fácil e o Sporting que o diga. Desde que Rúben Amorim assumiu a liderança da equipa, o técnico viu os árbitros exibirem o cartão vermelho a jogadores seus em 13 jogos diferentes . No entanto, há uma tendência que era quase uma imagem de marca, mas que se tem desvanecido no tempo: mesmo com expulsões, eram raros os encontros que os leões perdiam.