Palhinha tem ordens para atirar: a 'carreira de tiro' do 6 do Sporting na Liga

Palhinha foi eleito MVP diante do Farense (1-0), num jogo em que o médio-defensivo deu nas vistas... no ataque, como o elemento mais rematador (5) da equipa. Nenhum tiro tomou a direção do alvo desejado, por culpa da defensiva algarvia, mas de qualquer forma Rúben Amorim elogiou, no final da partida, a evolução do ‘6’: "Tem crescido muito e gosta de melhorar todos os dias. Até o jogo de cabeça ele trabalha no final dos treinos", frisou.