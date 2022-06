'Pernas já pesam' na Seleção: o top 15 dos jogadores mais utilizados esta época

A fase de grupos da atual edição da Liga das Nações arrancou numa altura da temporada em que as 'pernas já pesam' para os jogadores e, por isso mesmo, não será surpresa que Fernando Santos faça uma gestão cuidadosa do grupo às suas ordens nos três jogos que restam disputar a Portugal nesta janela internacional. Certo é que, frente a Espanha, o selecionador chegou a operar uma pequena surpresa, deixando Cristiano Ronaldo no banco, ao ponto de o lançar só aos 62’, mas prende-se com uma precaução pensada.