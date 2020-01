Pizzi e Carlos Vinícius voltaram a ser os protagonistas na vitória do Benfica, com um golo cada, e evidenciaram ainda mais uma particularidade. Juntos são um perigo à solta ! Nos 15 jogos em que coincidiram em campo, tanto o médio como o avançado registaram 11 remates certeiros cada, 22 no total. De resto, só em quatro deles, nenhum dos dois jogadores conseguiu fazer o gosto ao pé.