Plantel dos sub-23 do Vizela tem jogadores de dez nacionalidades diferentes

Diversidade cultural é um termo sociológico utilizado para a inclusão de diversas culturas numa mesma sociedade ou organização e em que as suas manifestações são identificadas de várias formas e atitudes. O plantel do Vizela vive de mãos dadas com esta designação, que tem na comunicação uma das maiores barreiras no processo de inclusão, obrigando a estratégias de desbloqueio para uma melhor interação coletiva. O futebol é um exemplo evidente desta realidade pela sua universalidade e facilidade no recrutamento de atletas. Existem exemplos de clubes que apostam em mercados diversificados, como acontece no plantel de sub-23 do Vizela, composto por jovens de dez nacionalidades