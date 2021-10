A presente paragem para as seleções retira a Rúben Amorim oito jogadores que fazem parte do plantel principal, embora dois, até agora, só tenham jogado pela equipa B (Gonçalo Esteves e Dário Essugo). Dentro deste lote, quase todos voltarão a tempo do jogo da Taça de Portugal com o Belenenses, no dia 15, mas há um que ficará, literalmente, a quilómetros de ser convocado: Sebastián Coates