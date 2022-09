Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Portugal é o país com melhor desempenho esta época no top-10 (4 pontos) e, com as vitórias do Benfica e do Sporting, ficou mais perto da Holanda, que apenas tem o Ajax na Champions. Mas a diferença é ainda elevada (1,784 pontos) e poderá aumentar hoje, pois os holandeses terão três equipas em ação