Com os resultados de hoje, mais o bónus pelo apuramento do FC Porto para os oitavos de final da Liga dos Campeões, Portugal ultrapassou a Holanda e voltou ao 6.º lugar do ranking da UEFA. No entanto, esta ultrapassagem não é ainda final, pois amanhã apenas o Sp. Braga jogará entre os clubes portugueses, com três holandeses (PSV, Feyenoord e AZ) a entrarem em campo.