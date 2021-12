Pote busca recorde frente ao Ajax e pode fazer o que nunca conseguiu em Alvalade

O leão parte para Amesterdão com a bagagem leve, tendo em conta as ausências de vários habituais titulares, como Palhinha e Feddal (lesionados) ou Coates (Covid-19), mas leva um trunfo que a qualquer momento pode fazer a diferença: Pote. A história que o médio-ofensivo já escreveu em Alvalade fala por si, mas pode estar à vista um capítulo nunca antes escrito : registar um golo ou uma assistência (pelo menos) pelo sétimo jogo consecutivo, o que por outras palavras confirmaria a melhor sequência do internacional português no Sporting, desde que foi contratado ao Famalicão, há ano e meio.