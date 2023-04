Pote é o jogador com mais influência em golos na Liga Bwin: conheça o top-5

De volta ao trio ofensivo, Pote foi peça-chave na vitória do Sporting, num assalto ao castelo que serve de mote para o final de temporada. Ao abrir o marcador num remate espontâneo, o criativo de 24 anos alcançou a marca dos 20 golos em todas as provas, mas certo é que a sua influência vai além disso. A viver a melhor época em Alvalade, o camisola 28 fixou-se como o jogador com maior influência em golos na atual Liga