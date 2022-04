Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Depois da surpreendente eliminação do Bayern frente ao Villarreal, as atenções estão hoje centradas naquilo que o Benfica possa fazer diante do favorito Liverpool. Isto sabendo-se que um triunfo das águias seria também muito importante para as contas de Portugal no ranking com vista à próxima época.