O Benfica despediu-se da Champions mas ajudou com um empate para as contas de Portugal. Resta ver o que faz hoje o Sp. Braga, sendo certo que a pontuação desta época (12,916) só fica atrás da de 2010/11 (18,800). Ainda assim, na situação atual, a Holanda começaria 2022/23 no 6.º lugar, com 1,284 pontos de avanço.